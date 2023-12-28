Центробанк отменит комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

«Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года ... Размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц», — указали в пресс-службе регулятора, добавив, что комиссии за перевод сверх указанной суммы не изменятся.

Также Центробанк отменит с 1 апреля комиссии по ряду операций в СБП для банков, пишет RT. Так, нулевые тарифы будут действовать за перевод кешбэка клиентам и за возврат таких средств продавцу в случае отказа от покупки.

Кроме того, до 1 июля 2024 года для кредитных организаций действует льготный период без уплаты комиссии ЦБ за переводы между гражданами.

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», - добавили в Центробанке.

