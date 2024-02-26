СМИ: Минэкономики выступило против запрета «недружественных» коллекторов

Ранее Минюст предложил запретить коллекторским организациям, банкам и МФО с иностранным участием совершать любые действия для получения просроченных задолженностей. Указ должен был распространиться на взыскателей, которые сменили недружественную юрисдикцию регистрации на иностранную дружественную после 1 марта 2022 года.

По данным издания, в Минэкономразвития предположили, что новое регулирование не решит проблему, поскольку юрлица с иностранным участием при необходимости смогут продать долги другим коллекторам, которые не попадут под новый запрет.

В ведомстве также отметили, что компромиссное решение по данному вопросу намерены выработать в ходе дальнейшего обсуждения, передает «Радиоточка НСН».

