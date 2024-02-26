СМИ: Минэкономики выступило против запрета «недружественных» коллекторов
Минэкономразвития выступило против введения запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО) со связями в недружественных странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой источник.
Ранее Минюст предложил запретить коллекторским организациям, банкам и МФО с иностранным участием совершать любые действия для получения просроченных задолженностей. Указ должен был распространиться на взыскателей, которые сменили недружественную юрисдикцию регистрации на иностранную дружественную после 1 марта 2022 года.
По данным издания, в Минэкономразвития предположили, что новое регулирование не решит проблему, поскольку юрлица с иностранным участием при необходимости смогут продать долги другим коллекторам, которые не попадут под новый запрет.
В ведомстве также отметили, что компромиссное решение по данному вопросу намерены выработать в ходе дальнейшего обсуждения, передает «Радиоточка НСН».
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