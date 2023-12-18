СМИ: Микрофинансовые организации предложат кредитные линии до зарплаты

Размер кредитных линий может составлять до 50 тысяч руб., срок предоставления — от полугода. При этом ставки будут вдвое ниже, чем в случае с «займами до зарплаты», в диапазоне 6−272%. Кредитные линии будут меньше увеличивать формальную долговую нагрузку заемщика, что поможет банкам соблюдать макропруденциальные лимиты.

Запустить подобный продукт планируют «Займер», Webbankir, Moneyman. Суммы лимитов составят 15−50 тысяч рублей. В дальнейшем кредитные линии могут занять от 5% до трети рынка среднесрочных займов, уверены представители рынка.

Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин рассказал НСН о сокращении спроса и темпов выдачи микрозаймов. Это связано с тем, что с 1 января 2023 года Центробанк ввел лимиты, ограничивающие выдачу кредитов и займов тем, чей показатель долговой нагрузки превышает 80%.

