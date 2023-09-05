«Ипотека и автокредиты»: Названы основные виды задолженностей россиян в 2023 году

Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщило, что за первые семь месяцев 2023 года размер задолженности населения перед банками увеличился на 3,3 трлн рублей и впервые превысил 32 трлн рублей. Отмечается, что рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Вместе с тем Шикин призвал обратить внимание на структуру образовавшейся задолженности.

«Она в основном сконцентрирована в залоговых видах кредитования, то есть в ипотеке и в какой-то степени в автокредитах. Именно они в текущем году продемонстрировали наибольший рост. Самый существенный рост с начала года показало автокредитование — это связано с эффектом низкой базы в 2022 году. Объем ссудной задолженности вырос на 18% и сейчас составляет порядка 1,5 трлн рублей. На втором месте идет ипотечное кредитование (прирост 13%, порядка 16 трлн рублей общей задолженности). На третьем же месте — необеспеченное потребительское кредитование (прирост 9%, общая задолженность — 13 трлн рублей). То есть основная доля задолженности (порядка 52%) сконцентрирована в ипотеке — в достаточно стабильном, надежном виде кредитов, поэтому опасений от такого роста немного», — сказал Шикин.

Собеседник НСН также указал на сокращение спроса и темпов выдачи микрозаймов.

«Такая тенденция наблюдается с июля 2023 года, и связана она с двумя регуляторными моментами. Во-первых, с 1 января 2023 года в отношении микрокредитов и банковских кредитов Центробанком введены лимиты, ограничивающие выдачу кредитов и займов тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 80%. Во-вторых, в сегменте микрофинансирования с 1 июля 2023 года сокращен максимальный размер ставки. Если раньше микрофинансовые организации могли выдавать займы по максимальной ставке 1% в день, то сейчас этот показатель снижен до 0,8%. МФО на этом фоне стали более жестко относиться к риск-профилю потенциального заемщика. Они так же, как и банки, внимательно оценивают кредитную историю потенциального заемщика, его персональный кредитный рейтинг и выдают займы только тем заемщикам, которые в состоянии обслуживать пусть даже небольшой долг», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой — увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

