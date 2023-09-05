«Ипотека и автокредиты»: Названы основные виды задолженностей россиян в 2023 году
Более половины задолженности россиян перед банками приходятся на ипотеку — достаточно стабильный и надежный вид кредитов, сказал НСН Владимир Шикин.
Задолженность перед банками за семь месяцев 2023 года главным образом сосредоточена в ипотеках и автокредитах. Об этом НСН заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщило, что за первые семь месяцев 2023 года размер задолженности населения перед банками увеличился на 3,3 трлн рублей и впервые превысил 32 трлн рублей. Отмечается, что рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Вместе с тем Шикин призвал обратить внимание на структуру образовавшейся задолженности.
«Она в основном сконцентрирована в залоговых видах кредитования, то есть в ипотеке и в какой-то степени в автокредитах. Именно они в текущем году продемонстрировали наибольший рост. Самый существенный рост с начала года показало автокредитование — это связано с эффектом низкой базы в 2022 году. Объем ссудной задолженности вырос на 18% и сейчас составляет порядка 1,5 трлн рублей. На втором месте идет ипотечное кредитование (прирост 13%, порядка 16 трлн рублей общей задолженности). На третьем же месте — необеспеченное потребительское кредитование (прирост 9%, общая задолженность — 13 трлн рублей). То есть основная доля задолженности (порядка 52%) сконцентрирована в ипотеке — в достаточно стабильном, надежном виде кредитов, поэтому опасений от такого роста немного», — сказал Шикин.
Собеседник НСН также указал на сокращение спроса и темпов выдачи микрозаймов.
«Такая тенденция наблюдается с июля 2023 года, и связана она с двумя регуляторными моментами. Во-первых, с 1 января 2023 года в отношении микрокредитов и банковских кредитов Центробанком введены лимиты, ограничивающие выдачу кредитов и займов тем, у кого показатель долговой нагрузки превышает 80%. Во-вторых, в сегменте микрофинансирования с 1 июля 2023 года сокращен максимальный размер ставки. Если раньше микрофинансовые организации могли выдавать займы по максимальной ставке 1% в день, то сейчас этот показатель снижен до 0,8%. МФО на этом фоне стали более жестко относиться к риск-профилю потенциального заемщика. Они так же, как и банки, внимательно оценивают кредитную историю потенциального заемщика, его персональный кредитный рейтинг и выдают займы только тем заемщикам, которые в состоянии обслуживать пусть даже небольшой долг», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой — увеличить размер первоначального взноса с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидии кредитным организациям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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