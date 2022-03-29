СМИ: Металлурги выступили против инициативы РЖД о допиндексации тарифов на размер инфляции
Ассоциация «Русская сталь» выступила против тарифных инициатив РЖД, которые предлагают ежеквартально индексировать тарифы с учетом растущей инфляции, а также увеличить экспортную надбавку на размер курсовой разницы. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.
В письме ассоциация заявила о серьезном снижении спроса на продукцию черной металлургии на внутреннем рынке. По предварительным прогнозам, общее падение спроса на металл по итогам 2022 года может составить до 30%. Также наполовину может снизиться выпуск продукции автомобильной промышленности, а экспорт из-за роста транспортных издержек может оказаться нерентабельным.
Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется. По его словам, финансовая система «замрет».
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