СМИ: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций

Американская компания Mars столкнулась со сложностями с поставками жвачки Orbit на российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в рознице.

Сеть H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

Отмечается, что компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов. Так, в крупных розничных сетях утверждают, что Mars предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

В марте Mars на фоне спецоперации России на Украине объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции. При этом местные фабрики продолжили работать.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры