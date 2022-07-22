СМИ: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций
Американская компания Mars столкнулась со сложностями с поставками жвачки Orbit на российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в рознице.
Отмечается, что компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов. Так, в крупных розничных сетях утверждают, что Mars предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.
В марте Mars на фоне спецоперации России на Украине объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции. При этом местные фабрики продолжили работать.
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