СМИ: Mars сократила выпуск жвачки Orbit в России из-за санкций

Отмечается, что компания не отгружает новые партии из-за нехватки импортных ингредиентов. Так, в крупных розничных сетях утверждают, что Mars предупреждала о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

В марте Mars на фоне спецоперации России на Украине объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции. При этом местные фабрики продолжили работать.

