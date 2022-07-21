Сеть H&M не планирует устраивать распродажу перед уходом из России

Розничная сеть Hennes&Mauritz (H&M) объявила, что российские магазины сети будут открываться поэтапно в течение августа, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что точки будут реализовывать имеющийся на складах товар, распродажи проводиться не будут.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», - отмечается в заявлении H&M Group.

Ранее розничная сеть H&M сообщила о решении уйти с российского рынка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОдеждаМагазины
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