СМИ: Лидерами по закредитованности населения в РФ стали Тува и Калмыкия

Уточняется, что на 1 февраля 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Это также в два раза больше, чем пять лет назад.

По данным агентства, соотношение кредитов к годовой зарплате граждан варьируется в зависимости от региона от 15% до 50%. При этом в четырех субъектах страны этот показатель превышает 90%, наихудшая ситуация зафиксирована в Туве и Калмыкии.

Наименьший уровень закредитованности населения наблюдается в республике Северного Кавказа и Крыму. Первое место рейтинга заняла Ингушетия. Соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой заработной плате составила 14,9%.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов, отклоняя две трети заявок, передает «Радиоточка НСН».

