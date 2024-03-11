СМИ: Лидерами по закредитованности населения в РФ стали Тува и Калмыкия
Наиболее высокий уровень кредитной задолженности населения наблюдается в Туве и Калмыкии, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Уточняется, что на 1 февраля 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Это также в два раза больше, чем пять лет назад.
По данным агентства, соотношение кредитов к годовой зарплате граждан варьируется в зависимости от региона от 15% до 50%. При этом в четырех субъектах страны этот показатель превышает 90%, наихудшая ситуация зафиксирована в Туве и Калмыкии.
Наименьший уровень закредитованности населения наблюдается в республике Северного Кавказа и Крыму. Первое место рейтинга заняла Ингушетия. Соотношение среднедушевой банковской задолженности к годовой заработной плате составила 14,9%.
Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов, отклоняя две трети заявок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru