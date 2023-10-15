СМИ: Латвия опередила Италию и вошла в тройку крупнейших поставщиков вина в Россию

По итогам восьми месяцев всего в Россию поставили вина более чем на $485 млн. При этом четверть от этой суммы приходится на одну Литву.



Таким образом, российский экспорт вина Литва смогла увеличить на 20,6%.по сравнению с 2022 годом.



Латвийский экспорт вырос в 2023 году на 18,5% — до $79,5 млн, экспорт итальянского вина - до $72,7 млн., отмечает RT.

Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что раньше за перевозку алкоголя и табака из стран ЕАЭС следовало административное наказание, которое не сильно останавливало людей, но введение уголовного наказания за это приведет к удорожанию таких поставок.





