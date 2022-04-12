Винное производство в Италии подорожало на треть

Из-за ситуации на Украине стоимость производства вина в Италии увеличилась на 35%. Об этом в ходе профильной выставки Vinitaly рассказал президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

Отмечается, что в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро.

По данным Coldiretti, итальянские винодельни столкнулись с односторонним увеличением тарифов со стороны поставщиков упаковки. Например, сейчас стеклянная бутылка подорожала более чем на 30%, а пробки из пробкового дерева – на 20% и на 40% из других материалов. В то же время металлическая проволока, удерживающая пробку в бутылках с игристыми винами, подорожала примерно на 20%, а этикетки и упаковочные коробки – на 35% и 45%.

Производители также указывают на рост транспортных расходов. Так, цены на автомобильные перевозки увеличились на 25%, а на морские контейнеры и фрахт судов - в пределах 400% до 1000%.