Винное производство в Италии подорожало на треть
Из-за ситуации на Украине стоимость производства вина в Италии увеличилась на 35%. Об этом в ходе профильной выставки Vinitaly рассказал президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.
Отмечается, что в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро.
По данным Coldiretti, итальянские винодельни столкнулись с односторонним увеличением тарифов со стороны поставщиков упаковки. Например, сейчас стеклянная бутылка подорожала более чем на 30%, а пробки из пробкового дерева – на 20% и на 40% из других материалов. В то же время металлическая проволока, удерживающая пробку в бутылках с игристыми винами, подорожала примерно на 20%, а этикетки и упаковочные коробки – на 35% и 45%.
Производители также указывают на рост транспортных расходов. Так, цены на автомобильные перевозки увеличились на 25%, а на морские контейнеры и фрахт судов - в пределах 400% до 1000%.
При этом в компании отмечают, что рост расходов ложится на плечи производителей, а потребители не заметили повышения цен на вино. Так, в январе и феврале 2022 года розничные цены на этот напиток упали на 1,2% и 0,4%, тогда как рост цен на некоторые другие продукты достиг двухзначных значений.
Прандини отметил необходимость действий для сдерживания роста цен на производственные затраты и энергию.
Ранее в Coldiretti заявили, что ситуация на Украине поставила под угрозу экспорт итальянского вина в Россию, который составляет 150 миллионов евро в год. Так, в 2021 году этот рынок вырос на рекордных 18%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Винное производство в Италии подорожало на треть
- Завершились переговоры Путина и Лукашенко
- «Прибрать к рукам»: Райкин рассказал об увольнении из своей Театральной школы
- СМИ: Бойцы чеченской Росгвардии обнаружили в Мариуполе деньги в ящиках Красного Креста
- Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО
- «Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам
- Лукьяненко объяснил, почему пришлось отложить издание книги «Вечный дозор»
- «Игровая приставка». Милонов назвал свой главный японский актив
- Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ
- Для охраны Белгорода формируются народные дружины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru