Винное производство в Италии подорожало на треть

Из-за ситуации на Украине стоимость производства вина в Италии увеличилась на 35%. Об этом в ходе профильной выставки Vinitaly рассказал президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

Отмечается, что в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро.

По данным Coldiretti, итальянские винодельни столкнулись с односторонним увеличением тарифов со стороны поставщиков упаковки. Например, сейчас стеклянная бутылка подорожала более чем на 30%, а пробки из пробкового дерева – на 20% и на 40% из других материалов. В то же время металлическая проволока, удерживающая пробку в бутылках с игристыми винами, подорожала примерно на 20%, а этикетки и упаковочные коробки – на 35% и 45%.

Производители также указывают на рост транспортных расходов. Так, цены на автомобильные перевозки увеличились на 25%, а на морские контейнеры и фрахт судов - в пределах 400% до 1000%.

«Пиво без хмеля?» Производители пива заявили о «критической» зависимости отрасли от импорта

При этом в компании отмечают, что рост расходов ложится на плечи производителей, а потребители не заметили повышения цен на вино. Так, в январе и феврале 2022 года розничные цены на этот напиток упали на 1,2% и 0,4%, тогда как рост цен на некоторые другие продукты достиг двухзначных значений.

Прандини отметил необходимость действий для сдерживания роста цен на производственные затраты и энергию.

Ранее в Coldiretti заявили, что ситуация на Украине поставила под угрозу экспорт итальянского вина в Россию, который составляет 150 миллионов евро в год. Так, в 2021 году этот рынок вырос на рекордных 18%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЭкономикаЦеныИталияПроизводствоВино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры