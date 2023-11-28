СМИ: кухни и спальни в РФ подорожают более чем на 15% в 2024 году

По его словам, ценник на мягкую мебель увеличится на 10-15%. Сама себестоимость мебели подорожает больше чем на 15%, с начала года она уже выросла в цене на 12%.

Егоров отметил, что мебельные ритейлеры стараются держать цены и регулярно запускают акции.

Увеличение акцизных ставок на вино неминуемо приведет к подорожанию напитка ближе к лету, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

