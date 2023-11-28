СМИ: кухни и спальни в РФ подорожают более чем на 15% в 2024 году
Корпусная мебель в России подорожает больше чем на 15% в следующем году, заявил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор мебельной компании Lazurit Денис Егоров.
По его словам, ценник на мягкую мебель увеличится на 10-15%. Сама себестоимость мебели подорожает больше чем на 15%, с начала года она уже выросла в цене на 12%.
Егоров отметил, что мебельные ритейлеры стараются держать цены и регулярно запускают акции.
Увеличение акцизных ставок на вино неминуемо приведет к подорожанию напитка ближе к лету, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru