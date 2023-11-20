СМИ: Смартфоны в России подорожают на 20% к Новому году

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) заявил «Радиоточке НСН», что покупать iPhone 15 нужно в октябре-начале ноября, так как к декабрю цены на гаджеты снова подскочат. По его словам, сейчас надо успеть купить айфон, дальше будут проблемы с конкретными цветами, моделями памятью. И не забываем про курс доллара, добавил эксперт. Также блогер добавил, что в черную пятницу на технику всегда случаются серьезные скидки.

