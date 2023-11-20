СМИ: Смартфоны в России подорожают на 20% к Новому году
Средняя цена на смартфоны в России в декабре увеличится на 15-20% и составит около 27 тысяч рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогнозы Wildberries,Tele2 и «Билайн».
Маркетологи отмечают, что основная причина такого резкого всплеска – изменившийся курс валют.
Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) заявил «Радиоточке НСН», что покупать iPhone 15 нужно в октябре-начале ноября, так как к декабрю цены на гаджеты снова подскочат. По его словам, сейчас надо успеть купить айфон, дальше будут проблемы с конкретными цветами, моделями памятью. И не забываем про курс доллара, добавил эксперт. Также блогер добавил, что в черную пятницу на технику всегда случаются серьезные скидки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru