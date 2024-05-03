Внук Зюганова опроверг информацию о своей госпитализации в Москве

Он отметил, что 2 мая действительно был в больнице, однако тогда он проходил магнитно-резонансную томографию (МРТ). Слухи о своей госпитализации он назвал «обычными инсинуациями».

Леонид Зюганов подчеркнул, что проходил плановый осмотр. Он объяснил, что 10 лет назад у него обнаружили грыжи и теперь раз в три года ему необходимо проходить плановую МРТ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Леонида Зюганова экстренно госпитализировали. Канал отмечал, что у него обнаружили серьезные проблемы с позвоночником, передает «Радиоточка НСН».

