Внук Зюганова опроверг информацию о своей госпитализации в Москве
Депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о своей госпитализации в Москве.
Он отметил, что 2 мая действительно был в больнице, однако тогда он проходил магнитно-резонансную томографию (МРТ). Слухи о своей госпитализации он назвал «обычными инсинуациями».
Леонид Зюганов подчеркнул, что проходил плановый осмотр. Он объяснил, что 10 лет назад у него обнаружили грыжи и теперь раз в три года ему необходимо проходить плановую МРТ.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Леонида Зюганова экстренно госпитализировали. Канал отмечал, что у него обнаружили серьезные проблемы с позвоночником, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru