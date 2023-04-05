СМИ: крупный логистический сервис прекращает работу в России
Логистический сервис PickPoint прекратит работу в РФ из-за финансовых сложностей, сообщает газета «Коммерсант».
Уход западных ритейлеров привел к снижению оборота компании, пишет издание. PickPoint с 4 апреля прекратил прием новых грузов.
Финансовые трудности у сервиса возникли в конце 2022 года. По данным СМИ, с начала текущего года в адрес компании поступили иски на более чем 433 миллиона рублей.
Общая сумма требований составила около 730 миллионов рублей.
Нехватки смартфонов в России не наблюдается, заявил ранее «Радиоточке НСН» эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru