СМИ: крупный логистический сервис прекращает работу в России

Уход западных ритейлеров привел к снижению оборота компании, пишет издание. PickPoint с 4 апреля прекратил прием новых грузов.

Финансовые трудности у сервиса возникли в конце 2022 года. По данным СМИ, с начала текущего года в адрес компании поступили иски на более чем 433 миллиона рублей.

Общая сумма требований составила около 730 миллионов рублей.

Нехватки смартфонов в России не наблюдается, заявил ранее «Радиоточке НСН» эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

