СМИ: Крупнейший китайский банк начал блокировать российские платежи через другие страны

Ранее некоторые китайские поставщики и платежные агенты стали создавать в КНР отдельные юрлица специально для взаимодействия с российскими партнерами, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, многие крупные компании создают дочерние общества в КНР, чтобы они работали прицельно на определенные рынки.

Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

