СМИ: Крупнейший китайский банк начал блокировать российские платежи через другие страны
Один из крупнейших китайских банков Bank of China начал блокировать российские платежи через другие страны, пишет РБК.
Отмечается, что банк блокирует любые платежи, если подозревает, что операция каким-то образом связана с российскими компаниями. Недавно банк отказал переводить средства из ОАЭ в другой китайский банк, так как «заподозрил» связь с Москвой. Формальных связей у компании с Россией не было.
Ранее некоторые китайские поставщики и платежные агенты стали создавать в КНР отдельные юрлица специально для взаимодействия с российскими партнерами, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, многие крупные компании создают дочерние общества в КНР, чтобы они работали прицельно на определенные рынки.
Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru