Ненадежная история: Кыргызстан перекрыл России канал транзитных платежей
Изначально было понятно, что Киргизия откажется от транзитных платежей за товары из Европы и Китая после визитов властей США и ЕС, доверять Бишкеку не стоило, сказал НСН Георгий Властопуло.
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что Кыргызстан принял решение перекрыть канал транзитных платежей за европейские и китайские товары, с 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в республику.
Впрочем, убежден собеседник НСН, это не стало существенным ударом, поскольку такое поведение Бишкека было предсказуемым, к тому же объемы транзита через этот канал были невелики.
«Это действительно так. По крайней мере, те контрагенты, с которыми мы взаимодействовали, предупредили нас еще недели три назад. Правда, этот канал не был активным. Я никогда не доверял странам ЕАЭС, потому что было понятно, что это очень недолгая история, на полгода-год. Можно посмотреть на объемы внешней торговли, чтобы убедиться, что там проходили не такие большие объемы транзита платежей. Перекрытия канала следовало ожидать, мы об этом говорили еще месяца три-четыре назад, что он будет заблокирован после визитов фискальных властей США, европейских стран и так далее», — отметил он.
Ранее сообщалось, что поставка товаров в Россию через Киргизию может подорожать на 60%.
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