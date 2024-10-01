Ненадежная история: Кыргызстан перекрыл России канал транзитных платежей

Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил НСН, что Кыргызстан принял решение перекрыть канал транзитных платежей за европейские и китайские товары, с 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в республику.

Впрочем, убежден собеседник НСН, это не стало существенным ударом, поскольку такое поведение Бишкека было предсказуемым, к тому же объемы транзита через этот канал были невелики.

