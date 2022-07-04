СМИ: Косметику и бытовую химию попросили исключить из параллельного импорта
Крупные зарубежные производители предложили исключить из списка товаров для параллельного импорта косметику, парфюмерию, моющие средства, а также капсулы для приготовления кофе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо «Русбренда», направленное в Минпромторг.
Отмечается, что зарубежные компании в этих нишах продолжают производство товаров в России, либо самостоятельно поставляют их по прямому импорту. В частности, речь идет о таких брендах, как Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma и других.
По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, исключение перечисленных товаров из списка параллельного импорта позволит «отсечь» контрафактную продукцию, а также защитить правообладателей от репутационных рисков.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Закон защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, напоминает RT.
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