СМИ: Косметику и бытовую химию попросили исключить из параллельного импорта

Отмечается, что зарубежные компании в этих нишах продолжают производство товаров в России, либо самостоятельно поставляют их по прямому импорту. В частности, речь идет о таких брендах, как Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma и других.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, исключение перечисленных товаров из списка параллельного импорта позволит «отсечь» контрафактную продукцию, а также защитить правообладателей от репутационных рисков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Закон защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, напоминает RT.

