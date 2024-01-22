Китайские акции подешевели до рекордного за 19 лет уровня

Аналитики отмечают, что инвесторы разочаровываются в китайских бумагах и строят пессимистичные прогнозы на ближайший год. При этом власти Китая не предлагают дополнительных мер для стимуляции рынка.

Ранее китайский Юань впервые в своей истории оказался на втором месте среди главных валют в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT. Доля юаня в первом месяце осени поднялась до исторического максимального значения 5,8%. Первенство в рейтинге торговых валют в сентябре сохранил американский доллар с, практически, недостижимой другими долей в 84,15%.Удельный вес евро снизился до 5,43%. Лидирующую пятерку замыкают японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%), передает «Радиоточка НСН».

