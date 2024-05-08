СМИ: Китай резко поднял тарифы на ж/д перевозки грузов в РФ и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в РФ и Белоруссию, цены в среднем увеличились на 500-800 долларов и более в зависимости от станции отправления. Об этом сообщил портал Infotrans Media Belarus со ссылкой на данные экспедиционных компаний.

Путин поручил выделить субсидии на перевозки в Калининградскую область

Отмечается, что увеличение цен связано с уменьшением количества свободных контейнеров в КНР, а также с масштабными «пробками», которые возникают на границах с Китаем. Согласно данным, одновременно с ростом цен на железнодорожные доставки увеличились и ставки морских фрахтов из КНР. Указывается, что рост цен составил от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

Ранее крупнейший контейнерный перевозчик в мире, судоходная компания A.P. Moller-Maersk A/S сообщила, что во втором квартале текущего года из-за конфликта в районе Красного моря от 15% до 20% контейнеровозов на маршрутах из Азии в Европу будут вынуждены огибать Африку с юга, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры