СМИ: Китай обошел США и стал крупнейшим в мире кредитором стран-должников

Китай обошел США в борьбе за право кредитования стран-должников и стал самым крупным в мире кредитором развивающихся стран, пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Всемирного банка.

По данным специалистов, эта ситуация несет риск продолжительных финансовых сложностей для стран-должников. Так, китайские власти для этих целей используют резервы местного ЦБ. Размеры денежных резервов оцениваются в $3,3 трлн.