СМИ: Китай обошел США и стал крупнейшим в мире кредитором стран-должников

Китай обошел США в борьбе за право кредитования стран-должников и стал самым крупным в мире кредитором развивающихся стран, пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Всемирного банка.

По данным специалистов, эта ситуация несет риск продолжительных финансовых сложностей для стран-должников. Так, китайские власти для этих целей используют резервы местного ЦБ. Размеры денежных резервов оцениваются в $3,3 трлн.

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Накануне президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу призвал законодателей увеличить потолок госдолга. Байден напомнил, что американский конгресс три раза поднимал потолок государственного долга без предварительных условий и попросил последовать этому примеру.

Внешний долг США выгоден не только Вашингтону, но и всем кредиторам. Несмотря на значительный объем задолженности, американская экономика далека от краха – все понимают, что это повлечет за собой разрушение и других мировых экономик, заявил на этом фоне экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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