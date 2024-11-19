СМИ: Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний

Один из крупнейших китайских банков Bank of China первым начал блокировать российские платежи через другие страны. Отмечается, что банк блокирует любые платежи, если подозревает, что операция каким-то образом связана с российскими компаниями. Недавно банк отказал переводить средства из ОАЭ в другой китайский банк, так как «заподозрил» связь с Москвой. Формальных связей у компании с Россией не было.

Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».

