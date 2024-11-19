СМИ: Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний
Китай блокирует счета неподсанкционных российских компаний, которые зарегистрированы в Гонконге, Турции и России, пишет РБК со ссылкой на представителей банковской отрасли.
По данным аналитиков, привести к блокировке может любое совпадение юридического адреса с адресом компании, которая оказалась под санкциями. Таким образом, любые компании, связанные с Москвой, проходят дополнительные проверки. По такой схеме уже работают Chouzhou Commercial и Bank of China.
Один из крупнейших китайских банков Bank of China первым начал блокировать российские платежи через другие страны. Отмечается, что банк блокирует любые платежи, если подозревает, что операция каким-то образом связана с российскими компаниями. Недавно банк отказал переводить средства из ОАЭ в другой китайский банк, так как «заподозрил» связь с Москвой. Формальных связей у компании с Россией не было.
Проблема взаимодействия России и Китая не решится до тех пор, пока финансовые власти КНДР будут стараться максимально снизить риск последствий взаимодействия с РФ, сказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru