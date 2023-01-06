СМИ: Казахстану не удалось наладить поставки нефти в обход России

Казахстан в 2022 году не смог наладить поставки нефти в обход территории России. Об этом пишут «Известия».

Эксперт не исключил рост цен на нефть больше 100 долларов

Издание отмечает, что власти республики неоднократно высказывались в пользу поиска альтернативных маршрутов поставок сырья. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июле поручил наладить поставки нефти через Азербайджан, а также предложил увеличить пропускную способность идущих на восток трубопроводов, пишет Ura.ru.

По данным «Известий», казахские поставщики могли бы увеличить экспорт нефти по железной дороге через Россию, перевозить сырье в Азербайджан и далее прокачивать его по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку – Супса, увеличить отгрузку в Китай и Иран.

Однако у Казахстана нет выгодных альтернатив транзиту нефти через территорию РФ. По данным издания, казахским нефтяникам понадобится много лет для поиска новых путей поставок.

Между тем министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков спрогнозировал рост цен на нефть в мире, отмечает RT. По словам главы Минэнерго, на стоимость сырья повлияет введение потолка цен на поставки энергоресурсов из России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:НефтьРоссияКазахстан
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