Россия лишилась виски Jim Beam и The Famous Grouse

В сообщении говорится, что после приостановки поставок в РФ в связи со спецоперацией на Украине, параллельно стал рассматриваться вопрос о будущем российского бизнеса.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка – это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем направлении компании», - говорится в заявлении Beam Suntory.

Ранее gроизводитель алкоголя Diageo, которому принадлежат такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, сообщает RT.