Россия лишилась виски Jim Beam и The Famous Grouse
Компания Beam Suntory, выпускающая виски Jim Beam и The Famous Grouse, объявила об уходе из России, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что после приостановки поставок в РФ в связи со спецоперацией на Украине, параллельно стал рассматриваться вопрос о будущем российского бизнеса.
«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка – это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем направлении компании», - говорится в заявлении Beam Suntory.
Ранее gроизводитель алкоголя Diageo, которому принадлежат такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, сообщает RT.
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