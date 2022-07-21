Россия лишилась виски Jim Beam и The Famous Grouse

Компания Beam Suntory, выпускающая виски Jim Beam и The Famous Grouse, объявила об уходе из России, сообщает пресс-служба компании.

Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

В сообщении говорится, что после приостановки поставок в РФ в связи со спецоперацией на Украине, параллельно стал рассматриваться вопрос о будущем российского бизнеса.

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка – это продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем направлении компании», - говорится в заявлении Beam Suntory.

Ранее gроизводитель алкоголя Diageo, которому принадлежат такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры