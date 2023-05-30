СМИ: Johnson & Johnson продолжит поставлять линзы в Россию
Американская компания Johnson & Johnson продолжит обеспечить российских потребителей линзами, сообщает РИА Новости.
В Johnson & Johnson сообщили, что не намерены полностью прекращать поставки продукции в РФ. Российских потребителей продолжат обеспечивать линзами Acuvue, заявила пресс-служба компании.
Johnson & Johnson ранее уведомила Росздравнадзор о сокращении ассортимента контактных линз на российском рынке.
Контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта, заявили в Минпромторге. Их могут исключить из списка при сохранении официальных поставок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru