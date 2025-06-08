Спаллетти сообщил об увольнении с поста главного тренера сборной Италии
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина уведомил его об увольнении с занимаемой им должности. Об этом Спаллетти сообщил на пресс-конференции.
«Мы разговаривали вчера вечером, и он сообщил мне, что я буду освобожден от должности главного тренера сборной», — сказал Спаллетти.
В пятницу, 6 июня, сборная Италии потерпела крупное поражение от Норвегии со счётом 0:3 в рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2026. В предстоящий понедельник, 9 июня, итальянская команда сыграет против Молдовы — этот матч станет для 66-летнего Лучано Спаллетти последним в качестве главного тренера национальной команды.
Спаллетти возглавлял сборную Италии с 2023 года. Ранее он работал с такими клубами, как «Наполи», «Интер», «Рома», «Зенит» и другими.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев ушел в отставку после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2 в первом переходном матче за право остаться в Российской Премьер-лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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