Спаллетти сообщил об увольнении с поста главного тренера сборной Италии

«Мы разговаривали вчера вечером, и он сообщил мне, что я буду освобожден от должности главного тренера сборной», — сказал Спаллетти.

В пятницу, 6 июня, сборная Италии потерпела крупное поражение от Норвегии со счётом 0:3 в рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2026. В предстоящий понедельник, 9 июня, итальянская команда сыграет против Молдовы — этот матч станет для 66-летнего Лучано Спаллетти последним в качестве главного тренера национальной команды.

Спаллетти возглавлял сборную Италии с 2023 года. Ранее он работал с такими клубами, как «Наполи», «Интер», «Рома», «Зенит» и другими.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев ушел в отставку после поражения от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2 в первом переходном матче за право остаться в Российской Премьер-лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».