В Новосибирске возобновили работу над мюзиклом о «Титанике»
Новосибирский музыкальный театр после паузы возобновил работу над мюзиклом о гибели лайнера «Титаник». Об этом сообщил ТАСС худрук учреждения Александр Новиков.
«Мы ни в коем случае об этом проекте не забудем, мы его доделаем», - сказал Новиков.
По его словам, уже написано уже либретто, а также несколько музыкальных тем. Новиков отметил, что премьера мюзикла должна состояться в 2026 году.
Над постановкой работают драматург Константин Рубинский из Москвы и композитор Владимир Баскин из Санкт-Петербурга. Мюзикл основан не только на главной сюжетной линии фильма 1997 года, но и на ряде других. В частности, в проекте предполагалось появление персонажей — русского торговца и немецкого шпиона. Однако после того, как 5 декабря 2024 года директор учреждения Леонид Кипнис покинул свой пост, работа над проектом была приостановлена.
Фильм «Титаник» вышел в прокат в 1997 году. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Лента завоевала 11 кинопремий «Оскар», четыре награды «Золотой глобус» и другие призы. Более того, картина на протяжении 12 лет удерживала звание самого кассового фильма в истории, собрав в мировом прокате 1,8 миллиарда долларов.
Ранее письмо выжившего пассажира лайнера «Титаник» было продано за $400 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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