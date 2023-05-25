Спрос на контактные линзы в Ozon подскочил в 2,5 раза
Спрос на покупку контактных линз в интернет-магазине Ozon увеличился с 24 мая в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем за май. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее радиостанция «Коммерсант FM» сообщила, что российские компании начали получать уведомления от американской компании Johnson & Johnson о приостановке поставок контактных линз. Компания выпускает контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.
Также сообщилось, что цены на контактные линзы в России выросли в среднем в 1,5-2 раза. Министерство промышленности и торговли уверяет, что оперативно примет меры в случае прекращения поставок контактных линз в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru