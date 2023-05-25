Спрос на контактные линзы в Ozon подскочил в 2,5 раза

Спрос на покупку контактных линз в интернет-магазине Ozon увеличился с 24 мая в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем за май. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее радиостанция «Коммерсант FM» сообщила, что российские компании начали получать уведомления от американской компании Johnson & Johnson о приостановке поставок контактных линз. Компания выпускает контактные линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.