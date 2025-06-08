Хинштейн: Несколько районов Курской области остались без электричества после удара ВСУ
В результате удара ВСУ по подстанции без электричества остались Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы. Об сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По данным Хинштейна, атаке подверглась подстанция 110 кВ «Рыльск».
«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена», - написал Хинштейн, отметив, что держит ситуацию на контроле.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотника пострадал один человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МО Израиля поручил армии не подпустить к Газе судно с Гретой Тунберг на борту
- Хинштейн: Несколько районов Курской области остались без электричества после удара ВСУ
- Воробьев: Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье
- В Новосибирске возобновили работу над мюзиклом о «Титанике»
- Минобороны: Силы ПВО сбили ракету «Нептун» над Чёрным морем
- 18 россиян стали лотерейными миллионерами
- Гладков: Беспилотники ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородском селе
- Зарубин: Путин встретится с участниками «Время героев» и проведет заседание СБ РФ
- СМИ: Молния ударила в Останкинскую башню
- СМИ: Первая роль Ефремова после выхода из колонии утверждалась около недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru