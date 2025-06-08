Хинштейн: Несколько районов Курской области остались без электричества после удара ВСУ

В результате удара ВСУ по подстанции без электричества остались Рыльский район Курской области, а также частично Глушковский и Кореневский районы. Об сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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По данным Хинштейна, атаке подверглась подстанция 110 кВ «Рыльск».

«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена», - написал Хинштейн, отметив, что держит ситуацию на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотника пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьРоссия

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