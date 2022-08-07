СМИ: Из-за визита Пелоси на Тайвань задерживается производство iPhone 14
Презентацию и старт продаж нового iPhone 14 могут перенести из-за недавнего визита официального представителя Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает издание GSM ASrena.
Отмечается, что поставщиком чипов для Apple является компания TSMC на Тайване. Она единственная специализируется на создании только высокотехнологичных продуктов.
По данным издания, TSMC – это основной поставщиком чипов для компании Pegatron в Китае, на базе интеллектуальной собственности которой производят последние модели iPhone.
После ухудшения отношений между Китаем и Тайванем на фоне недавнего визита на остров Нэнси Пелоси может последовать введение некоторых ограничений в торгово-экономическое законодательство стран. В связи с этим аналитики прогнозируют возможную задержку начала производства iPhone 14.
Ранее стало известно, что некоторые смартфоны Apple, которые выйдут в 2022 году, будут стоить дороже, чем топовые модели iPhone 13. Об этом сообщает известный инсайдер LeaksApplePro в своем Twitter.
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