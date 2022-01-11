iPhone подорожают в 2022 году
Некоторые смартфоны Apple, которые выйдут в 2022 году, будут стоить дороже, чем топовые модели iPhone 13. Об этом сообщает известный инсайдер LeaksApplePro в своем Twitter.
По данным источника, осенью Apple представит линейку iPhone 14. Цена базовой модели iPhone 14 будет равна цене iPhone 13 в начале продаж – $800.
В то же время модели девайсов 14 Pro и 14 Pro Max подорожают и будут стоить $1100 и $1200 соответственно. Это на $100 выше, чем стартовая цена таких же моделей iPhone 13. Так, самый дорогой смартфон в линейке iPhone 14 с максимальным объемом памяти может стоить $1700.
LeaksApplePro отметили, что рост цен связан с увеличившимися затратами на производство.
Ранее аналитики компании Self заявили, что с запуска первого девайса iPhone в 2007 году, устройства подорожали на 80%.
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