СМИ: Италия потеряет более 500 тыс. рабочих мест в случае отказа от газа из РФ

Издание отмечает, что такой сценарий ухудшит положение самых энергоемких предприятий, таких как литейные, стекольные, керамические и бумажные заводы, которым грозит закрытие из-за чрезмерно высоких цен на газ и электроэнергию.

С начала мая 2022 года в Италию начали поступать рекордные объемы российского газа. Об этом сообщает итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, которые обслуживают маршруты через Украину. Специалисты считают, что сейчас Италия пытается максимально заполнить хранилища для обеспечения грядущего отопительного сезона.



