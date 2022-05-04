СМИ: Италия потеряет более 500 тыс. рабочих мест в случае отказа от газа из РФ
Отказ от российского газа приведет к потере 565 тысяч рабочих мест в Италии, сообщает газета Corriere della Sera.
Отмечается, что такой сценарий содержится в последнем финансовом документе правительства - есть предположение о прекращении поставок газа и нефти из России. В таком случае дефицит оценивается в 18% от общего объема импорта в 2022 году.
Издание отмечает, что такой сценарий ухудшит положение самых энергоемких предприятий, таких как литейные, стекольные, керамические и бумажные заводы, которым грозит закрытие из-за чрезмерно высоких цен на газ и электроэнергию.
С начала мая 2022 года в Италию начали поступать рекордные объемы российского газа. Об этом сообщает итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, которые обслуживают маршруты через Украину. Специалисты считают, что сейчас Италия пытается максимально заполнить хранилища для обеспечения грядущего отопительного сезона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru