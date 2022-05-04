Corriere Della Sera: Италия начала получать рекордные объемы российского газа
С начала мая 2022 года в Италию начали поступать рекордные объемы российского газа. Об этом сообщает итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, которые обслуживают маршруты через Украину.
Так, по данным источника, в среднем в первые дни месяца поток газа был вдвое больше, чем неделей ранее, и почти в три раза больше, чем 14 дней назад.
Отмечается, что увеличение поставок может быть связано с колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине, а также с прекращением поставок энергоносителей в Болгарию и Польщу.
Специалисты считают, что сейчас Италия пытается максимально заполнить хранилища для обеспечения грядущего отопительного сезона.
27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа в Болгарию и Польшу по действующим контрактам из-за отказа этих государств оплачивать топливо в рублях.
Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польшу будет ждать тяжелая зима на фоне отказа от российского газа.
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