СМИ: Индонезия может отказаться от российских удобрений
Индонезийская национальная группа производства удобрений PT Pupuk Indonesia (Persero) может отказаться от импорта продукции из России из-за сложностей в логистике. Об этом пишет портал Detik.
По словам вице-президента Pupuk Indonesia по маркетинговым операциям Гатоета Гембиро Ноегрохо, меры связаны с конфликтом на Украине, из-за которого поставки сырья для удобрений из РФ стали нестабильными. Для предотвращения нехватки сырья во внутреннем производстве удобрений индонезийская группа оценивает варианты из Марокко, Иордании и Египта. Кроме того, рассматриваются возможности поставок из соседних Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.
Ноегрохо подчеркнул, что до сих пор Индонезия получала калий из Канады, России, Белоруссии, Иордании.
«Но мы также изучаем возможность сотрудничества с другими странами-производителями калия, такими как Лаос, чтобы поставки сырья для поддержания национальной продовольственной безопасности были устойчивыми», — указал вице-президент.
Между тем вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений, мощности предприятий страны позволяют увеличить экспортные поставки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru