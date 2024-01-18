СМИ: Индия готова нарастить поставки яиц в Россию

Индия готова нарастить поставки яиц в Россию, если входе переговоров стороны договорятся об этом, сообщает Business Standard.

Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских

По словам президента Маркетингового общества птицеводов индийского штата Тамилнад Вангили Субраманиама, в настоящее время уже идут российско-индийские консультации по этому вопросу.

«В случае решения на правительственном уровне Россия станет для Индии огромным рынком сбыта», — заявил он.

С апреля по октябрь 2023 года Индия поставила в РФ яйца на $110 тысяч, а за аналогичный период 2022-го всего на $10 тысяч.

Ранее Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Михаил Мустфаев
ТЕГИ:ЯйцаПоставкиРоссияИндия

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