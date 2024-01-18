СМИ: Индия готова нарастить поставки яиц в Россию
Индия готова нарастить поставки яиц в Россию, если входе переговоров стороны договорятся об этом, сообщает Business Standard.
По словам президента Маркетингового общества птицеводов индийского штата Тамилнад Вангили Субраманиама, в настоящее время уже идут российско-индийские консультации по этому вопросу.
«В случае решения на правительственном уровне Россия станет для Индии огромным рынком сбыта», — заявил он.
С апреля по октябрь 2023 года Индия поставила в РФ яйца на $110 тысяч, а за аналогичный период 2022-го всего на $10 тысяч.
Ранее Росстат сообщил о падении цен на яйца впервые за полгода, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru