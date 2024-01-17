Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских
Гражданам не стоит покупать импортные яйца большими партиями, так как они могут отличаться по вкусу от российских, заявил профессор, доктор технических наук Александр Ишевский, передает «Доктор Питер».
Так, по его словам, после термообработки у них может появиться рыбный привкус из-за специфического корма, например, в Турции.
Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их можно найти дешевле 100 рублей. Об этом сообщило РИА Новости. Отмечается, что в «Азбуке вкуса» десяток яиц категории С2 стоит 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе их цена составит 75 рублей. В свою очередь на сайте «Магнита» отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru