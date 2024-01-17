Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских

Гражданам не стоит покупать импортные яйца большими партиями, так как они могут отличаться по вкусу от российских, заявил профессор, доктор технических наук Александр Ишевский, передает «Доктор Питер».

Так, по его словам, после термообработки у них может появиться рыбный привкус из-за специфического корма, например, в Турции.