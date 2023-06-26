СМИ: Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Киеву

По данным издания, юридические риски слишком высоки, и план Брюсселя вряд ли получит достаточную поддержку. В то же время Берлин ищет законные возможности для заморозки активов российских граждан и компаний, попавших под санкции, чтобы Москва «заплатила» за свои действия.

Как отметил один из источников, намерения ЕС создадут «кучу неприятностей». В частности, это может создать прецедент в вопросе требований Польши о выплате ФРГ репараций за ущерб Второй мировой войны.

«Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным», — указал один из дипломатов.

Планируется, что главы МИД европейских стран обсудят вопрос передачи российских активов в понедельник на встрече в Люксембурге.

Ранее стало известно, что власти ЕС пришли к выводу о невозможности законного изъятия замороженных активов РФ и планируют сосредоточиться на их временном использовании, пишет RT.

