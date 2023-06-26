СМИ: Германия выступила против планов ЕС по передаче российских активов Киеву
Германия не поддержала идею Евросоюза передать замороженные активы Банка России на восстановление Украины. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.
По данным издания, юридические риски слишком высоки, и план Брюсселя вряд ли получит достаточную поддержку. В то же время Берлин ищет законные возможности для заморозки активов российских граждан и компаний, попавших под санкции, чтобы Москва «заплатила» за свои действия.
Как отметил один из источников, намерения ЕС создадут «кучу неприятностей». В частности, это может создать прецедент в вопросе требований Польши о выплате ФРГ репараций за ущерб Второй мировой войны.
«Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным», — указал один из дипломатов.
Планируется, что главы МИД европейских стран обсудят вопрос передачи российских активов в понедельник на встрече в Люксембурге.
Ранее стало известно, что власти ЕС пришли к выводу о невозможности законного изъятия замороженных активов РФ и планируют сосредоточиться на их временном использовании, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru