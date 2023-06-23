Урсула фон дер Ляйен: готовится решение по российским замороженным активам

Фон дер Ляйен также рассказала, что ведущие юристы ЕС сейчас работают над тем, чтобы узаконить финансирование Украины за счет замороженных российских активов.

«Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели», - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии пообещала, что решение будет сформировано ещё до летних каникул в Брюсселе.

Ранее в ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

