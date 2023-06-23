Урсула фон дер Ляйен: готовится решение по российским замороженным активам

Евросоюзу с каждым разом всё трудней продвигать политику санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo.

Она признала, что России зачастую удается находить лазейки в ограничительных мерах Евросоюза и обходить санкции.

Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Фон дер Ляйен также рассказала, что ведущие юристы ЕС сейчас работают над тем, чтобы узаконить финансирование Украины за счет замороженных российских активов.

«Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели», - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии пообещала, что решение будет сформировано ещё до летних каникул в Брюсселе.

Ранее в ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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