СМИ: Германия поддержала санкции против поставок российского урана
Германия поддержала инициативу ввести эмбарго на поставки урана из России. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов в Евросоюзе.
По данным портала, в среду постпред ФРГ заявила, что Берлин выступает за постепенный отказ от поставок российской нефти и поддерживает запрет на уран из РФ.
Отмечается, что данная тема рассматривалась в начале недели по инициативе Польши и стран Прибалтики. Возможные сроки введения запрета не уточняются.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что ФРГ согласилась поддержать введение эмбарго на импорт российской нефти. При этом Берлин оставался главным противником ограничения поставок российских энергоносителей.
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