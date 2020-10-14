СМИ: «Газпром» начал подготовку к достройке «Северного потока-2»
Трубоукладчик «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшей прокладки последнего участка газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет «Коммерсант».
Журналисты издания обратили внимание на маневры судов, которые позволяют говорить о возобновлении работы над газопроводом. Судно впервые с мая выдвинулось из немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства 160-километрового участка газопровода.
Кроме того, в издании отмечают, что рядом с трубоукладчиком дрейфует судно снабжения, статус которого, по данным Marine Traffic изменился на «проведение испытаний».
«Суда снабжения должны подвозить трубы на трубоукладчики, «Газпром» сейчас вынужден использовать только собственный флот и не может нанять иностранные суда из-за санкций США» – пишет «Коммерсант».
В пресс-службе энергетической компании отказались от комментариев.
Ранее в США предложили наложить дополнительные ограничения на строительство российского газопровода из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В «Газпроме» угрозы США назвали нерыночными методами вытеснения РФ с рынка газа Евросоюза.
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