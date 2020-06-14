СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию

Таким образом, белорусские контрагенты, сорвавшие выполнение обязательств, фактически, предоставили основание для приостановки поставок газа из Россию в Белоруссию. Сумма задолженности Минска составляет более 165 млн долларов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему Минск хочет рассчитываться за российский газ белорусскими рублями.

«Расчеты за газ производят между собой не государства, а коммерческие компании. У них есть контракт, в нем прописаны и формула на ценообразование на поставляемый товар, и валюта, за которую происходит расчет. Без изменений контракта Минск поменять валюту при расчетах не может. «Газпром» вряд ли захочет переходить на белорусские рубли, потому что они ему особо не нужны. Их придется сдавать белорусам, пытаться поменять на доллары и так далее. А если они девальвируются? К чему российской компании такие сложности?» - отметил эксперт.

