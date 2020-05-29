Белоруссия опровергла наличие долга за российский газ

Министерство энергетики Белоруссии заявило, что республика не имеет никакой задолженности за российский газ, передает ТАСС.

Таим образом там прокомментировали заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Он утверждал, что долг белорусской стороны за уже поставленный газ превышают 165 миллионов долларов США.

Миллер предупредил, что газовый концерн начнет переговоры о поставках российского газа в республику в 2021 году только после погашения этой задолженности. По его словам, в Минэнерго Белоруссии уже направлено послание на этот счёт.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск предложил «Газпрому» рассмотреть вопрос о снижении стоимости российского газа в 2020 году, с учётом падения цен в Европе и на мировых рынках в целом.

