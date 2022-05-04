СМИ: Французские виноделы опасаются дефицита бутылок из-за ситуации на Украине
В 2022 году винодельческая отрасль Франции в 2022 году рискует столкнуться с дефицитом бутылок из-за рост цен на продукцию стеклодувных фабрик, сообщает телеканал BFM.
Отмечается, что подобные сложности возникли из-за пандемии и ситуации на Украине.
Председатель ассоциации Vignerons cooperateurs de France Жоэль Буэиль рассказал, что рост цен на газ приводят к удорожанию бутылок.
По данным телеканала, бутылки уже подорожали в среднем на 30-45% по сравнению с весной 2021 года.
Из-за ситуации на Украине стоимость производства вина в Италии увеличилась на 35%. Об этом ранее в ходе профильной выставки Vinitaly рассказал президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.
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