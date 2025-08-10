СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников

В июле Байру предложил отменить выходные в Пасхальный понедельник и 8 мая — День Победы в Европе — с целью улучшить финансовое состояние государства. Как отмечается в письме, цитируемом изданием, эти меры могут принести бюджету 4,2 миллиарда евро, начиная с 2026 года.

В рамках представленного в июле законопроекта о бюджете на 2026 год Байру заявил, что для сокращения дефицита с нынешних 5,4% до 4,6% ВВП французам необходимо «больше работать». В качестве одного из шагов он предложил превратить два традиционных праздничных дня в рабочие. Помимо этого, власти планируют увеличить налоги для богатых.

