СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников
Правительство Франции рассчитывает уже в 2026 году получить в государственный бюджет 4,2 миллиарда евро в связи с сокращением праздничных дней Об этом сообщает газета Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра Франсуа Байру.
В июле Байру предложил отменить выходные в Пасхальный понедельник и 8 мая — День Победы в Европе — с целью улучшить финансовое состояние государства. Как отмечается в письме, цитируемом изданием, эти меры могут принести бюджету 4,2 миллиарда евро, начиная с 2026 года.
В рамках представленного в июле законопроекта о бюджете на 2026 год Байру заявил, что для сокращения дефицита с нынешних 5,4% до 4,6% ВВП французам необходимо «больше работать». В качестве одного из шагов он предложил превратить два традиционных праздничных дня в рабочие. Помимо этого, власти планируют увеличить налоги для богатых.
Ранее Минтруд РФ сообщил, что будущие новогодние каникулы в России продлятся 12 дней - с 31 декабря по 11 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитрий Тарасов рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей
- Более 4 тыс. человек приняли участие в фестивале по сап-серфингу «Яуза Фест»
- Аналитик исключил сокращение урожая из-за засухи на юге России
- ИКИ РАН: На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря
- СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа
- СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников
- Адабашьян: кино XXI века ориентировано на кассу и вкусы зрителей, а не на смысл
- Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб в возрасте 63 лет
- Один из участников атаки на «Крокус» выезжал для обучения терактам в Афганистан
- Нападающий «Ливерпуля» призвал УЕФА рассказать о смерти экс-футболиста сборной Палестины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru