Эксперт рассказал о «взрывном росте» поставок газа из России в ЕС

Европа существенно увеличила импорт российского газа, с мая наблюдается «взрывной рост» поставок в страны Евросоюза. Об этом заявил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

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«Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Как отметил Белогорьев, увеличение импорта связано со снижением контрактных цен компании «Газпром» в мае, подготовке ряда европейских стран к возможной полной остановке поставок топлива. Эксперт считает, что такой рост носит «конъюнктурный, а потому неустойчивый характер», пишет «Свободная пресса».

«Даже если России и ЕС удастся преодолеть в мае "рублевый" кризис, летом, скорее всего, поставки снизятся», — подчеркнул Белогорьев.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не планирует отказываться от газа из России, напоминает Ura.ru. По словам представителя Евросоюза, газ невозможно заместить другими ресурсами, поэтому закрытие «российского газового крана» не обсуждается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыРоссийский ГазЕвропа
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