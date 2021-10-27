СМИ: Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса
Главы российских регионов обращаются к своим кураторам в правительстве страны с просьбами о перераспределении лимитов на обязательное медицинское страхование (ОМС) из-за долгов территориальных фондов ОМС (ТФОМС), возникших на фоне пандемии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на близкие к руководству ряда регионов источники.
По данным агентства, лимиты на лечение больных занижены: как отмечают инсайдеры, бюджеты оплачивающих лечение пациентов ТФОМС определяли исходя из объема оказания плановой помощи.
«И тогда всплеск по COVID-19 не учитывался. А лечение коронавируса в три раза дороже, чем обычного заболевания», — подчеркнул один из собеседников агентства.
В частности, ФОМС Свердловской области задолжал больничной сети региона более 4 млрд рублей. В Ярославской области из-за долга учреждений здравоохранения внутренний дефицит в бюджете ТФОМС составил более 94 млн рублей, однако средства удалось найти за счет областного бюджета. Более 12 млрд рублей влили дополнительно в казну ФОМС в Московской области на фоне распространения COVID-19.
Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, проблемы с долгами фондов ОМС испытывают около 30 регионов. Для решения проблемы в территориальные фонды перечислили уже около 150 млрд рублей, до конца года поступит еще почти 140 млрд. Куринный добавил, что в правительстве «есть порядка трех миллиардов рублей резерва», которых должно хватить до конца нынешнего года, чтобы средства «не пришлось дергать из других статей расходов бюджета». При этом финансирование в следующем году «будет зависеть от дальнейшего распространения COVID-19».
По словам члена Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексея Федорова, главы регионов стали заложниками ситуации: они не могут перераспределить бюджеты самостоятельно, правительство тоже вряд ли пойдет на такие шаги. Как отметил эксперт, «раньше у губернаторов была вся сила и мощь, а сейчас каждая копейка считается». Федоров заключил, что перераспределения средств можно не ожидать, «пока президент об этом не скажет».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- СМИ: Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна
- В России отказались от одобренного Путиным проекта легкомоторного самолета
- Дочь Пескова призвала изменить закон о СМИ-иноагентах
- В Приморье установили рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки
- СМИ: Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса
- Власти Иркутской области введут QR-коды для посещения торговых центров
- Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех вариантов коронавируса
- СМИ: Билеты на курорты Турции и Египта рекордно подорожали из-за нерабочих дней
- СМИ сообщили о хищении 232 млн рублей при строительстве военных объектов в Арктике
- «Я тоже никогда их не забуду»: Поклонская ответила на угрозы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru