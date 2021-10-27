СМИ: Фонды ОМС в регионах оказались в долгах из-за коронавируса

По данным агентства, лимиты на лечение больных занижены: как отмечают инсайдеры, бюджеты оплачивающих лечение пациентов ТФОМС определяли исходя из объема оказания плановой помощи.

«И тогда всплеск по COVID-19 не учитывался. А лечение коронавируса в три раза дороже, чем обычного заболевания», — подчеркнул один из собеседников агентства.

В частности, ФОМС Свердловской области задолжал больничной сети региона более 4 млрд рублей. В Ярославской области из-за долга учреждений здравоохранения внутренний дефицит в бюджете ТФОМС составил более 94 млн рублей, однако средства удалось найти за счет областного бюджета. Более 12 млрд рублей влили дополнительно в казну ФОМС в Московской области на фоне распространения COVID-19.

Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, проблемы с долгами фондов ОМС испытывают около 30 регионов. Для решения проблемы в территориальные фонды перечислили уже около 150 млрд рублей, до конца года поступит еще почти 140 млрд. Куринный добавил, что в правительстве «есть порядка трех миллиардов рублей резерва», которых должно хватить до конца нынешнего года, чтобы средства «не пришлось дергать из других статей расходов бюджета». При этом финансирование в следующем году «будет зависеть от дальнейшего распространения COVID-19».

По словам члена Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексея Федорова, главы регионов стали заложниками ситуации: они не могут перераспределить бюджеты самостоятельно, правительство тоже вряд ли пойдет на такие шаги. Как отметил эксперт, «раньше у губернаторов была вся сила и мощь, а сейчас каждая копейка считается». Федоров заключил, что перераспределения средств можно не ожидать, «пока президент об этом не скажет».

