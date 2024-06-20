СМИ: ФНС планирует упразднить большинство деклараций по НДФЛ

По данным издания, к декабрю 2025 года ФНС должна будет выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию.

Уточняется, что предполагается отказ от декларирования доходов от реализации недвижимости и транспортных средств. Бездекларационный порядок уплаты НДФЛ будет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что налоговая служба планирует отказаться от деклараций по НДФЛ. По его словам, в перспективе ведомство откажется от 3-НДФЛ, однако точные сроки реализации такого решения не уточнялись, передает «Радиоточка НСН».

