СМИ: ФНС планирует упразднить большинство деклараций по НДФЛ

В Федеральной налоговой службе (ФНС) намерены отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов.

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По данным издания, к декабрю 2025 года ФНС должна будет выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию.

Уточняется, что предполагается отказ от декларирования доходов от реализации недвижимости и транспортных средств. Бездекларационный порядок уплаты НДФЛ будет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что налоговая служба планирует отказаться от деклараций по НДФЛ. По его словам, в перспективе ведомство откажется от 3-НДФЛ, однако точные сроки реализации такого решения не уточнялись, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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