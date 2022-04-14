СМИ: Еврокомиссия сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций
Выполнение указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях станет нарушением санкций в отношении РФ, считает Еврокомиссия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, ЕК проанализировала документ и представила свой анализ странам-членам Евросоюза. Комиссия пришла к выводу, что указ российского президента нарушит существующие санкции: он создает «правовые обстоятельства», на фоне которых Москва сможет контролировать транзакции и регулировать в свою пользу обменный курс, пишет Ura.ru.
В Брюсселе считают, что предложенный Россией механизм будет нарушать ограничения ЕС в отношении Банка России, отмечает РЕН ТВ.
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