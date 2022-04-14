СМИ: Еврокомиссия сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций

По данным агентства, ЕК проанализировала документ и представила свой анализ странам-членам Евросоюза. Комиссия пришла к выводу, что указ российского президента нарушит существующие санкции: он создает «правовые обстоятельства», на фоне которых Москва сможет контролировать транзакции и регулировать в свою пользу обменный курс, пишет Ura.ru.

В Брюсселе считают, что предложенный Россией механизм будет нарушать ‎ограничения ЕС в отношении Банка России, отмечает РЕН ТВ.

