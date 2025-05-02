СМИ: Euroclear намерен передать инвесторам €3 млрд за счет активов РФ

Отмечается, что в документе говорится о получении соответствующего разрешения бельгийского казначейства. При этом указано, что разблокировку средств для выплат пострадавшим инвесторам одобрили ещё в марте текущего года.

Как пишет агентство, данный шаг является ответной мерой после решения властей РФ о компенсации ущерба от действий «недружественных стран». Соответствующий указ был подписал президентом России Владимиром Путиным в мае 2024 года.

Ранее кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган заявил «Радиоточке НСН», что замороженные после начала спецоперации активы и вклады россиян в европейских банках не исчезнут, но о процентах придется забыть.