СМИ: Euroclear намерен передать инвесторам €3 млрд за счет активов РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear приступил к процедуре изъятия около трёх млрд евро российских активов для компенсации западным инвесторам, чей бизнес, как утверждается, был конфискованы в РФ. Об этом со ссылкой на уведомление, которое направили клиентам, сообщает Reuters.

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Отмечается, что в документе говорится о получении соответствующего разрешения бельгийского казначейства. При этом указано, что разблокировку средств для выплат пострадавшим инвесторам одобрили ещё в марте текущего года.

Как пишет агентство, данный шаг является ответной мерой после решения властей РФ о компенсации ущерба от действий «недружественных стран». Соответствующий указ был подписал президентом России Владимиром Путиным в мае 2024 года.

Ранее кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган заявил «Радиоточке НСН», что замороженные после начала спецоперации активы и вклады россиян в европейских банках не исчезнут, но о процентах придется забыть.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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