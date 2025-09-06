СМИ: ЕС обсудит в Вашингтоне новые санкции против России

Представители Евросоюза обсудят новые санкции в отношении России во время визита в Вашингтон. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник.

«Команда европейских официальных лиц, возглавляемая посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном... посетит минфин США», - отмечается в сообщении.

Представители ЕС намерены обсудить «различные формы экономического давления» на Москву, в том числе новые рестрикции. Визит запланирован на понедельник, 8 сентября.

Между тем в Банке России сообщили, что базовый сценарий развития экономики РФ предполагает сохранение на среднесрочном горизонте внешних санкций в отношении страны.

