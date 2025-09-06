СМИ: ЕС обсудит в Вашингтоне новые санкции против России
Представители Евросоюза обсудят новые санкции в отношении России во время визита в Вашингтон. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источник.
«Команда европейских официальных лиц, возглавляемая посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном... посетит минфин США», - отмечается в сообщении.
Представители ЕС намерены обсудить «различные формы экономического давления» на Москву, в том числе новые рестрикции. Визит запланирован на понедельник, 8 сентября.
Между тем в Банке России сообщили, что базовый сценарий развития экономики РФ предполагает сохранение на среднесрочном горизонте внешних санкций в отношении страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС обсудит в Вашингтоне новые санкции против России
- Песков: Мир находится в транзитарном периоде
- Приставы арестовывают имущество владельцев «Кириешек» и «Яшкино»
- Ночью над Россией уничтожили 34 украинских беспилотника
- В США заявили, что законодатели хотят встретиться с коллегами из России в Вашингтоне
- В Горловке три автобуса повреждены из-за атаки БПЛА
- На ВЭФ-2025 подписали соглашения на 6,51 трлн рублей
- Кадыров заявил о росте туризма в Чечне
- Минпросвещения определило единые планы обучения в школах
- Зеленский: Я не могу отправиться в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru