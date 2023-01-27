СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России
Евросоюз может временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов Банка России для помощи в оплате восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, юридическая служба ЕС уведомила, что сообщество имеет такие полномочия. При этом необходимо, чтобы активы не были экспроприированы, также следует выполнить ряд условий, пишет Ura.ru. В частности, нужно определить даты окончания срока использования, сфокусироваться на ликвидных активах, определить, что России будут возвращены основная сумма долга и проценты.
Источники отмечают, что европейские чиновники и ряд стран Евросоюза обеспокоены обоснованием таких действий и прецедентом, который может быть создан. Исполнительная власть сообщества также относится к юридической обоснованности использования замороженных активов настороженно. В ЕС считают, что подобные планы должны быть реализованы в сотрудничестве с Группой семи.
По оценкам аналитиков, за рубежом были заморожены активы Центробанка на сумму около $300 млрд, пишет РИА ФАН.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что изъятие замороженных активов России и их использование для помощи Украине затруднено правовыми вопросами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за 24 часа
- СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России
- В «Ростехе» заявили о создании способных наносить удары роем дронов для спецоперации
- Спрос на бухгалтеров, юристов и консультантов вырос на 69% в 2022 году
- Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине
- Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов
- Сенатор Джабаров заявил о раздражении после слов Нуланд о смягчении санкций
- Стрелков ответил на призыв Рогозина об отправке на передовую
- Пушилин: взятие Угледара может изменить расклад сил на фронте
- Рогозин призвал Стрелкова ехать на передовую и прекратить «чесать языком»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru