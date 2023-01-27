СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России

Евросоюз может временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов Банка России для помощи в оплате восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, юридическая служба ЕС уведомила, что сообщество имеет такие полномочия. При этом необходимо, чтобы активы не были экспроприированы, также следует выполнить ряд условий, пишет Ura.ru. В частности, нужно определить даты окончания срока использования, сфокусироваться на ликвидных активах, определить, что России будут возвращены основная сумма долга и проценты.

Источники отмечают, что европейские чиновники и ряд стран Евросоюза обеспокоены обоснованием таких действий и прецедентом, который может быть создан. Исполнительная власть сообщества также относится к юридической обоснованности использования замороженных активов настороженно. В ЕС считают, что подобные планы должны быть реализованы в сотрудничестве с Группой семи.

По оценкам аналитиков, за рубежом были заморожены активы Центробанка на сумму около $300 млрд, пишет РИА ФАН.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что изъятие замороженных активов России и их использование для помощи Украине затруднено правовыми вопросами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкЕвросоюз
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