СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России

По данным агентства, юридическая служба ЕС уведомила, что сообщество имеет такие полномочия. При этом необходимо, чтобы активы не были экспроприированы, также следует выполнить ряд условий, пишет Ura.ru. В частности, нужно определить даты окончания срока использования, сфокусироваться на ликвидных активах, определить, что России будут возвращены основная сумма долга и проценты.

Источники отмечают, что европейские чиновники и ряд стран Евросоюза обеспокоены обоснованием таких действий и прецедентом, который может быть создан. Исполнительная власть сообщества также относится к юридической обоснованности использования замороженных активов настороженно. В ЕС считают, что подобные планы должны быть реализованы в сотрудничестве с Группой семи.

По оценкам аналитиков, за рубежом были заморожены активы Центробанка на сумму около $300 млрд, пишет РИА ФАН.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что изъятие замороженных активов России и их использование для помощи Украине затруднено правовыми вопросами.

